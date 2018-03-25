بلدية دبي تنجح بانتشال 16 طن من مخلفات غرق سفينة تجارية بالخور

تمكنت كوادر بلدية دبي في وقت قياسي من انتشال بقايا مخلفات غرق سفينة تجارية كانت محملة بالبضائع في خور دبي، وقُدر الوزن الإجمالي لتلك المخلفات بحوالي 16.3 طن حيث ساهمت هذه الجهود من بلدية دبي بالحيلولة دون عرقلة الحركة الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية.

وأوضح المهندس طالب جلفار، مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، بأن السفينة انطلقت فجر يوم الخميس الماضي للخروج من خور دبي ولكن جراء اصطدامها بإحدى كواسر الأمواج ما أدى ذلك إلى غرقها على مدخل الخور، ونتيجة لحساسية الموقع ولوقف انتشار البضائع على رقعة واسعة في المياه فقد تم التنسيق مع الفريق المتخصص لمتابعة بلاغات الحالات الطارئة في القنوات المائية، حيث قام الفريق باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الكاشطات البحرية والقوى البشرية لانتشال نواتج غرق السفينة من نفايات و بضائع في وقت قياسي.

وقد تم إحاطة الموقع بحاجز بحري منعاً من انتشار وانجراف المخلفات في مياه الخور بسبب التيارات البحرية، وتم انتشال البضائع المتساقطة والتي كان اغلبها من الأجهزة الكهربائية من ثلاجات و مكيفات والتي تعتبر مواد خطرة بمكوناتها على البيئة البحرية إذا تم إهمالها بالمياه .

وأضاف جلفار أن بلدية دبي تحرص بشكل دائم ومستمر على المحافظة على نظافة القنوات المائية والخيران في الإمارة، وذلك من خلال تعزيز أسطولها من القوارب المخصصة لتنظيف الممرات المائية، علاوة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والحملات لإبقاء هذه المواقع نظيفة ومستدامة والتي تشمل كل من ” خور دبي، خور الجداف، وقناة دبي المائية وقناة الخليج التجاري، بالإضافة إلى التوسعات والقنوات الجديدة مثل الواجهة البحرية المطلة على سوق السمك وقناة مرفأ ديرة، لما تحمله هذه المواقع من أهمية سياحية واقتصادية وتاريخية

وبدورة أضاف المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي أن الأسطول البحري لإدارة النفايات تم تجهيزه وتهيئته ليكون مستعداً ومهيأ لمختلف الكوارث البحرية حيث تضم الإدارة مجموعة متنوعة من المركبات البحرية التي تعمل بنظام هيدروليكي آلي مما يضمن كفاءة عالية في النظافة ويقلل من التدخل البشري وأضاف بأن شعبة نظافة القنوات المائية بإدارة النفايات تمتلك طاقم تشغيلي يعمل على مدار الساعة في تنظيف الممرات المائية لإمارة دبي وتم تدريبه بعناية واحترافية لتحقيق الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ والكوارث البحرية حيث انه مهمة الشعبة لا تقتصر في عمليات النظافة البحرية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى الاستجابة للكوارث والأزمات حيث أن الأسطول الحالي للشعبة قادر على مواكبة جميع الظروف البحرية الملاحية وتبعاتها والعمل على مدار الساعة للمحافظة على استدامة البيئة البحرية وأن إدارة النفايات تسخر كل إمكانياتها لتنفيذ عمليات النظافة البحرية بشكل يومي ومتواصل على مدار العام للحفاظ على البيئة البحرية والتي تصل مسافة التنظيف الكلية لها إلى ما يقرب من 32 كم.