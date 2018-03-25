632 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 40 مليون في “مردف”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 632 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 99 مبايعة بقيمة 225 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضى بقيمة 121 مليون درهم و 86 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 104 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم فى منطقة مردف تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وثالثة فى الخوانيج الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4.6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الرابعة بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 8 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 407 مليون درهم منها 30 رهونات أراضى بقيمة 332 مليون درهم و 50 رهونات فلل وشقق بقيمة 75 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المرر بقيمة 86 مليون درهم وأخرى فى منطقة هور العنز شرق بقيمة 48 مليون درهم.