الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 26/ 03 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 27 / 03 / 2018

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

حركة الرياح

جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 12 – 22 / 32 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئي بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .