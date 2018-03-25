الشرطة الألمانية تحتجز زعيم كتالونيا السابق “بيغديمونت”

أعلن خومي ألونسو كويبياس محامي زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بيغديمونت، أن الشرطة الألمانية احتجزت موكّله أثناء عبوره الحدود إلى الدنمارك.

وقال كويبياس في تصريح لوكالة أسوشييتد برس إن الشرطة الألمانية أوقفت بيغديمونت، اليوم الأحد، أثناء عبوره الحدود إلى الدنمارك، مضيفًا أنه الآن محتجز في أحد مخافر الشرطة.

وأوضح أن موكّله كان في طريق العودة إلى بلجيكا، التي يقيم فيها منذ هروبه من إسبانيا، عقب محاولة فاشلة من قبل حكومته الإقليمية (السابقة) إعلان الاستقلال عن إسبانيا، أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة، أعادت المحكمة العليا الإسبانية تفعيل مذكرة اعتقال دولية بحق بيغديمونت بينما كان في زيارة إلى فنلندا.

وشملت مذكرة الاعتقال أيضًا خمسة سياسيين آخرين، بحسب المصدر ذاته.