“طيران الإمارات” تضع ملصق “عام زايد” على عشر من طائراتها

أعلنت طيران الإمارات اليوم عن اكتمال وضع ملصق “عام زايد” على عشر من طائراتها. وكشفت الناقلة عن لفتة التكريم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 على طائرة الإيرباص A380 رقم مئة، وذلك إحياء للذكرى المئوية لميلاد مؤسس دولة الإمارات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “كان الشيخ زايد قائداً فذاً ورائداً حقيقياً وشخصية ملهمة. ولا تزال دولة الإمارات تستلهم إرثه في التنمية المستدامة ومواصلة التقدم. وتفخر طيران الإمارات بنشر رسالته العالمية لشعوب الأرض عبر مختلف المطارات ومدن العالم”.

ونفذت الطائرات الخمس من طراز الإيرباص A380 والطائرات الخمس من طراز البوينج 777-300ER التي تحمل ملصق “عام زايد” أكثر من 1500 رحلة حتى اليوم، وسوف تستمر في حمل رسالة الإلهام من الوالد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة طوال عام 2018.

ويكرم “عام زايد” إرث الشيخ زايد وقيمه التي شكلت دولة الإمارات العربية المتحدة. وساهم القائد الملهم، من خلال ركائز الحكمة والاحترام والاستدامة والتنمية البشرية في ترسيخ رؤية دائمة للازدهار والتصميم والتسامح، وهي سمات لا تزال متجذرة بقوة في ثقافة الدولة.

ويغطي الملصق جانبي الهيكل الخارجي للطائرات بمساحة تزيد على 480 متراً مربعاً على طائرات الإيرباص و312 متراً مربعاً على طائرات البوينج. وخدمت الطائرات العشر، منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 90 وجهة عبر ست قارات بما في ذلك روما وسيدني وهونج كونج ولوس أنجلوس وبوينس آيرس وأكرا، حيث قطعت أكثر من 4 ملايين كيلومتر. وقضى موظفو طيران الإمارات المتخصصون في مركز المظهر الخارجي للطائرات التابع للإمارات للهندسة إجمالي 119 يوماً لوضع هذه الملصقات.

وتشغل طيران الإمارات أسطولاً حديثاً مكوناً من 270 طائرة عريضة البدن، وتحقق التواصل بين الناس والفرص عبر شبكة خطوطها التي تغطي اليوم 159 وجهة في 85 دولة ضمن قارات العالم الست. وتعد طيران الإمارات أكبر ناقلة دولية في العالم، وواحدة من أشهر العلامات التجارية في صناعة الطيران على مستوى العالم، وذلك بفضل تميّز منتجاتها وجودة خدماتها وسمعتها العالمية الواسعة. وقد نالت لقب “افضل ناقلة جوية في العالم” 2017 ضمن جوائز “تريب أدفايزر” التي تمنح نتيجة لاختيار وتصويت المسافرين.