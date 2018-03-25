شاهد بالفيديو | علماء يكتشفون سمكة لا مثيل لها في أعماق المحيط

أظهر علماء الأحياء مقطع فيديو لزوج سمكة السنارة (أبو الشص) وهي من سكان المحيط الأكثر غموضا

ويظهر على مقطع الفيديو، على عمق 800 متر بالقرب من جزر الأزور، أنثى سمكة السنارة ويبلغ طولها حوالي 16 سم. وقد صنفها العلماء إلى نوع Caulophryne jordani ، بحسب ما نقلته مجلة “سيانس”.

وتمكن العلماء للمرة الأولى من تصوير أنثى سمكة السنارة مع ذكر صغير وهو ملتصق بها، حيث يندمج الذكر بشكل كامل مع الأنثى ويحصل على جميع العناصر الغذائية منها.

وقال تيد بيتش وهو أحد العلماء من جامعة واشنطن في سياتل، “لقد درست هذا النوع من السمك معظم حياتي، لكني لم أر شيئا من هذا القبيل “.

ولاحظ العلماء أن هذه اللقطات مهمة جدا، لأن معظم المعلومات حول هؤلاء الكائنات من أعماق المحيط، اقتبست بالصدفة من التي تم التقاطها عن طريق شبكة الصيد.

لقد صُدم العلماء بحقيقة أن الألياف الزعنفية للأسماك التي تم تصويرها على الفيديو كانت تتوهج. وليس من الواضح ما إذا كانت تعكس ضوء الكاشفات الخاصة بالمركبة تحت الماء أو تشعها بنفسها.