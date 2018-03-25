دراسة : اللحم المشوي يزيد من ارتفاع ضغط الدم

ربطت دراسة أمريكية صدرت حديثا بين تناول اللحم المشوي وارتفاع ضغط الدم .ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فقد أظهر البحث الصادر عن جامعة هارفارد أن شواء اللحم يطلق مواد كيميائية خطرة تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 17%.

و ذكرت الدراسة أن هناك رابطا قويا بما فيه الكفاية لتحذير الناس من التفكير مرتين قبل تناول اللحوم المشوية.

ولتقييم العلاقة بين اللحم المشوي وارتفاع الضغط قام باحثون في كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد باجراء دراسة على المسعفين الطبيين فى أمريكا. في البداية ، لم يكن أي من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض القلب أو السرطان، ومع ذلك من خلال المتابعة لمدة 12 عاما ، أصيب أكثر من 37 ألف شخص بارتفاع ضغط الدم.

وبإلقاء نظرة فاحصة ، اكتشف الباحثون وجود صلة واضحة بين ارتفاع مخاطر ارتفاع ضغط الدم وطريقة الطهي . وقال البروفيسور الرئيسي “قانج ليو” ، الباحث فى جامعة هارفارد: “إن المواد الكيماوية التي تنتجها اللحوم المشوية في درجات حرارة عالية تحفز الإجهاد التأكسدي وقد تؤدي هذه المسارات أيضًا إلى ارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم”.