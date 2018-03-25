سنابشات تستحوذ على شركة بريطانية تطور ألعاب ثلاثية الأبعاد

قامت شركة سنابشات بشراء شركة PlayCanvas البريطانية الناشئة، والتي تطور محرك لإنتاج ألعاب ثلاثية الأبعاد عبر الانترنت.

حيث أن الشركة تمتلك محرك بأدوات مطورة لمساعدة الناس في التصميم ثلاثي الأبعاد، وتركز الأدوات على تقديم إضافات تُمكن المستخدمين من ذلك بسهولة وبأفل الإمكانيات.

ويتميز هذا المحرك بأنه يقدم الخدمات بشكل مباشر عبر الانترنت من خلال التصفح، دون الحاجة لتثبيت أي برنامج على جهاز الحاسوب أو جهاز أخر. وهذه الميزة تسمح لأي مستخدم تصميم ما يحتاجه على أي جهاز كان، وكذلك دون الحاجة لجهاز بمزايا مرتفعة.

كانت سنابشات قد عملت مؤخرا بشكل جدي على شراء عدة شركات ناجحة بهدف تطوير نفسها بعد أن تراجعت الشركة بشكل كبير مؤخرا، ولكن كانت أغلب عمليات الشراء والاستحواذ تنصب على شركات تقدم خدمات جاهزة للمستخدمين، إلا أن هذا الاستحواذ هو الأول للشركة الذي يقدم خدمة تساعد المستخدمين بتطوير ما يحتاجونه ذاتيا.

يُذكر أن هذه شركة PlayCanvas تأسست في لندن في المملكة المتحدة، واستطاعت حصد تمويل بحوالي 590,000$ من شركات مثل مايكروسوفت ودي سي ثومسون. لكن لا توجد أي معلومات حول قيمة استحواذ سنابشات عليها.