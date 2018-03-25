جنة بلايس سيتي سنتر – أبوظبي يطرح أسعاراً مغرية للإقامة طويلة المدى

بواسطة / بتاريخ 2018-03-25 في 7:27 م /
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أعلن فندق جنة بلايس سيتي سنتر الواقع في العاصمة أبوظبي عن طرح أسعار مغرية للضيوف الراغبين بالاقامة لمدة طويلة سواء شهريا أو سنويا حيت تبدأ الأسعار من 11.000 للإيجار الشهري و 90.000 للإيجار السنوي.

ويعتبر فندق جنة بلايس سيتي سنتر من فئة الخمس نجوم المكان الأمثل لتجربة الحياة العصرية في قلب العاصمة ، حيث يقع على بعد 5 دقائق فقط من مركز أبوظبي التجاري كما يطل على جزيرة الريم و جزيرة المارية.

ويضم جنة بلايس سيتي سنتر 36 شقة تتكون من غرفتي نوم بمساحة 95 متر مربع ، مؤثثة بالكامل وكل مطبخ مجهز بأحدث التقنيات و الأجهزة ،و سرير فخم بالإضافة إلى حمام مجهز بشكل رائع بجميع مستلزمات الإستحمام.

و يوفر الفندق أيضا خدمات عديدة منها خدمة تنظيف الغرف مرتين بالأسبوع ,خدمة الواي فاي المجاني والعالي السرعة, خدمة غسيل الملابس عند الطلب وغيرها الكثير من الخدمات.

 

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