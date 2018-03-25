شاهد بالصور | “ناسا” تبني أكبر تلسكوب في العالم

بناء أكبر تلسكوب في العالم بالتأكيد أمر معقد ويحتاج إلى سنوات، إذ يقبع علماء من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية وكذلك وكالة الفضاء الكندية من أجل بناء تلسكوب جيمس ويب الفضائي والذي يستغرق العمل عليه منذ عقد تقريبا.

وبحسب صحيفة “ذا أتلانتيك” الأمريكية فإن هذا التلسكوب سيكون مرصد فضائي يوفر قدرة رصد لا مثيل لها وحساسية عالية تجاه الأشعة الحمراء.

ويزود هذا التلسكوب بـ 18 مرأة ذهبية بقطر 6,5 متر، موضحة أن التلسكوب سيرسل إلى الفضاء ليكون على بعد 1,8 مليون كيلو متر من لأرض، وسيكون مزودا بحاجز كبير واقي من أشعة الشمس لإبقاء معداته تعمل تحت درجات حرارة 220 تحت الصفر، ليتمكن من التقاط الأشعة الحمراء القادمة من أعماق الكون.

يوضح المصور لهذه الصور، كريس جون، الذي قضى عقد مع العلماء خلال بناء وتجميع هذا التلسكوب، أنه أشبه بفيلم الخيال العلمي، فكل حركة عمل على هذا التلسكوب الضخم ينبغي تسجيلها.

وبحسب الصحيفة فإنه للحفاظ على درجة حرارة التلسكوب منخفضة لدقة النتائج سيتم وضع التلسكوب في نقطة لاجرانج في الفضاء، كما يضم التلسكوب 5 دروع كل منها يبلغ عرضها 22 متر.

أبرز المشكلات التي واجهها بناء هذا التلسكوب التكلفة الباهظة وغير المتوقعة، ففي عام 2011 صوت الكونجر الأمريكي لوقف تمويل هذا التلسكوب التي تخطت تكلفته حينها 3 مليار دولار، رغم أن هذا المبلغ لم يغطي 75% من الأدوات التي سيتم تركيبها، وبعد جدل واسع وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على استمرار التمويل، ليصل في عام 2014 إلى 8 مليار دولار، وحتى الآن لم يكشف عن تكلفة المشروع الكلية، ولكن بالتأكيد ارتفعت بعد كل هذه السنوات من العمل عليه.