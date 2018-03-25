‏‫الداخلية المصرية : مقتل 6 من منفذي محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

قُتل 6 مسلحين من عناصر حركة حسم الإرهابية في تبادل اطلاق نار مع قوات الشرطة المصرية بمحافظة البحيرة، بعدما تبين تورطهم في تنفيذ محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها اليوم الأحد، إنه أمكن تحديد هوية 3 منهم وهم “إمام فتحي إمام خريبة”، “محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك” وأحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية”.

وعُثر بحوزة المتهمين على 4 بندقية آلية، 4 خزائن، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة.

وكانت معلومات قطاع الأمن الوطني قد كشفت عن مسؤولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخواني باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وأنه اشترى السيارة المستخدمة في الحادث بتاريخ 17 يناير 2017، تبين أنها ماركة ميتسوبيشى لانسر فضي اللون، تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكي الإسكندرية، وأن صحة رقمها (س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية باسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته، وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة مدير الأمن.

كما تلقى عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ) بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا المصرية مباشرة التحقيقات، وتكثف قوات الأمن المصرية جهودها لضبط باقي عناصر البؤرة الإخوانية الإرهابية الهاربة.