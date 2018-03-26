دبي: خفضت شركته راتبه فسرق منها 690 هاتفاً محمولاً

دفعت الخلافات بين بائع آسيوي (25 عاماً) وإدارة شركته إلى قيامه بسرقة كمية كبيرة من أجهزة الهواتف المحمولة «حوالي 690 جهازاً» تقدر بحوالي 600 ألف درهم، وذلك بسبب قيام الشركة بتخفيض راتبه بحسب زعم المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق.

نظرت محكمة جنايات دبي، أمس، القضية ووجهت تهمة السرقة إلى البائع وثلاثة آخرين شاركوا في عملية السرقة وبيع تلك الهواتف، وأفاد المتهم الأول والرئيسي في القضية بأنه أعطى المتهم الرابع «هارب» نسخة من مفتاح الشركة وأخبره عن المسروقات، وبالفعل ذهب المتهم الرابع إلى مقر الشركة ودخل إلى مخزنها وسرق الأجهزة، بالإضافة إلى جهازي تخزين تسجيلات كاميرات المراقبة، بعدها توجه لمقابلة المتهم الأول وقاما بالتخلص من أجهزة التخزين، وتواصلا مع المتهمين الثاني والثالث ليساعداهما على بيع أجهزة المحمول.