«صحة أبوظبي» تسحب سلسلة من أجهزة استنشاق البخار «Aquilon»

عممت دائرة الصحة ـ الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي ـ على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بعدم استخدام منتجات «Aquilon series of nebulisers» المصنعة من قبل شركة AFP Medical والموديلات المتأثرة هي (Aquilon2, Aquilon+, Aquilon pro series) والتي تم تصنيعها منذ 1 أبريل 2015، وذلك على خلفية القرار الصادر من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) في المملكة المتحدة.

وأشارت الدائرة إلى أنه تم سحب علامة CE الخاصة بموديلات أجهزة الاستنشاق ووقف إمدادها، لأن الموديلات المتأثرة قد تم تصنيعها حسب معايير غير معروفة ولا يمكن التحقق من سلامتها.

وطلبت دائرة الصحة من المنشآت الصحية العاملة في أبوظبي ضرورة فحص المخزون لديهم للتأكد من وجود أي من هذه الأجهزة المتأثرة، وإبلاغ الدائرة في حالة وجود الموديلات المذكورة، كما طلبت من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين بالتوقف عن استخدام أجهزة استنشاق المعنية والتخلص منها إن وجدت واستخدام أجهزة بديلة.

وشملت الموديلات المتأثرة بالسحب 14 جهازاً تنتمي إلى 4 موديلات (AL1 وAL7 وH02 وH51)، يشار إلى أن هذه الأجهزة تستخدم في استنشاق البخار لعلاج حلات ضيق التنفس والربو وحلات التهاب الجهاز التنفسي والحساسية.