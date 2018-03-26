بالفيديو.. فيل هندي يدخن بمزاج عالي يدهش العلماء

وجد علماء البيئة أنفسهم فى مأزق خلال تفسير التصرفات الغريبة لفيل هندى كان ينفث الدخان كمدخن متمرس.

وسجل خبراء من “منظمة حماية البيئة” مقطع فيديو يظهر أحد الفيلة فى محمية بجنوب شرقى الهند، وهو يتنفس ثم يخرج الدخان الناجم عن جذوة الجمر.

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