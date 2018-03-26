اليوم.. معرض اندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي

يُمثّل معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، أكبر وأشمل فعالية تعرض أحدث الاتجاهات في مجال الديكور والتصميم الداخلي في هذه المنطقة من العالم.

يقام معرض إندكس الدولي لديكور والتصميم الداخلي بجانب معرض مساحة العمل، ومعرض تصميمات الأسطح، حيث تأتي الشركات الراقية، والمتسوقين الأثرياء لشراء كل شيء، من قطع الإصدارات المحدودة إلى الإكسسوارات والديكورات.

أقيم معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي، العام الماضي على مساحة 49,970 متر مربع، وضمّ المعرض المعروف 18 جناح دولي وشارك به 846 شركة عارضة من 54 دولة، وحضره أكثر من 25,000 زائر من 108 جنسية، على مدار أربعة أيام.

ومع التوقعات بإتمام مشروعات إنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 74,9 مليون دولار خلال عام 2017، وإنفاق نحو 16% من قيمة المشروعات الإنشائية على المفروشات والتجهيزات الداخلية، فإنه لا يمكن إنكار أهمية هذا الحدث المهم بالنسبة لصناعة الديكور والتجهيزات الداخلية.

ولجميع الراغبين في دخول هذا السوق، أو بناء وتعزيز أعمالهم التجارية الحالية، أو مجرد الظهور ضمن المؤثرين في هذه الصناعة فإنه لا بد من حجز مكانك في معرض إندكس الدولي للديكور والتصميم الداخلي 2018.

الموقع: أرينا المركز التجاري