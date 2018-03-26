الحارثي: تقنية الفيديو تسهم في «قرارات عكسية»

أكد الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة نادي بني ياس لكرة القدم أن تقنية الفيديو التي تم تطبيقها الموسم الحالي لا تسهم في إنجاح المباريات على الشكل الأمثل فهي من شأنها تعطيل اللعب كما أنها تفضي إلى اتخاذ قرارات عكسية لا تصب في المصلحة العامة.

وقال الدكتور الحارثي: «لا أعتقد أن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد بني ياس لمصلحة الحمرية مساء أمس الأول صحيحة، فاللاعب مبارك المنصوري كان قد ارتقى بغية الحصول على الكرة والاستحواذ عليها. في حين أن اصطدامه مع اللاعب المنافس جاء بعد عملية الارتقاء، ومن هنا لا أعتقد أن الركلة صحيحة».

وأضاف الحارثي: «بالنسبة لحالة الطرد التي تعرض لها حسن المحرمي لاعب بني ياس فالحكم لم يكن يدور في اعتقاده أن الحالة تستحق الطرد. ذلك لأن المباراة مضت بشكل طبيعي لبرهة قبل أن يقوم بإيقافها ويلجأ إلى تقنية الفيديو التي أفضت إلى طرد اللاعب، نحن نستغرب بصراحة من آلية تطبيق هذه التقنية. فالحالة التي قام الحكم على إثرها بطرد المحرمي لم تكن على هذه الدرجة من العنف أو الخشونة حتى إن لاعبي الحمرية لم يبدوا اعتراضهم أو يطالبوا بطرد مدافعنا الذي لم يتعمد إيذاء اللاعب المنافس».

وأكد الدكتور الحارثي أن مجريات المباراة كانت ضد نادي بني ياس منذ البداية. فالقرارات التحكيمية لم تكن موفقة، مطالباً لجنة الحكام بمراجعة شريط المباراة والحالات التي تخللتها إلى جانب تقييم تقنية الفيديو وهل قراءة الحكام سليمة لها أو عكس ذلك.

وعن آمال بني ياس في الصعود إلى دوري الخليج العربي قال الحارثي: «رغم الخسارة إلا أن بني ياس لا يزال يملك الأفضلية على المنافسين ويتصدر بفارق جيد، فمسألة صعوده هي مسألة وقت فقط. نحن بدأنا بتحضير الفريق للموسم المقبل لدينا خطة متكاملة لتطوير الفريق وإظهاره بشكل أفضل وبصورة تليق بسمعة النادي وتجعله في وضع قوي بدوري المحترفين، إذ لن يكون بني ياس صيداً سهلاً للمنافسين بل سيكون رقماً صعباً على الصعيد التنافسي».