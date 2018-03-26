تطبيق vimage لصناعة فن «السينما جراف» على صورك في أندرويد

تطبيق vimage لربما يكون الأول من نوعه في متجر قوقل بلاي، يأتي بخيارات انشاء الفن الفوتوغرافي “سينما جراف | Cinemagraphs” من على الهاتف الذكي، وبالتعريف أكثر عن هذا الفن هو عبارة عن فن يجمع بين الصور الفوتوغرافية الثابتة والفيديوهات المتحركة، بمعنى آخر دمج الصور الثابتة ذات الجودة العالية بصيغة GIF مع حركة سينمائية بسيطة فى جزء من صغير من الصورة، مما يجعلها نابضة بالحياة.

هذا التطبيق الجديد vimage يأتي بأدوات صناعة هذا الفن، حيث حاليًا يمتلك مجموعة من التأثيرات المتحركة، من بينها تأثير الدخان وتأثير الضباب وتأثير الغيوم المتحركة وغيرها، فمثلًا تخيّل أن لك صورة ثابتة وأنت تشرب فنجان القهوة، وتأتي بهذه الصورة في التطبيق وتقوم بإضافة تأثير الدخان المتحرك، فتكون صورتك ثابتة أما فنجان القهوة أو بالأحرى أعلى فنجان القهوة يكون متحرك بدخان، أليس الأمر رائع!

أخيرًا ولحسن الحظ تطبيق vimage متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل من على متجر قوقل بلاي، وهو يدعم أندرويد 4.3 فأحدث، وهو بنظرنا يستحق التجربة.