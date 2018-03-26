أبوظبي: شكاوى من إدارة مدرسة علقت تعليم طلبة متخلفين عن سداد الرسوم

يشكو أولياء أمور طلبة مدرسة خاصة في أبوظبي، منع أبنائهم من حضور الحصص الدراسية، بذريعة عدم تسديد قسط الرسوم الدراسية للعام الجاري.

وأفادوا بأن الإدارة تعمد إلى تجميع الطلبة في مكتبة المدرسة، ثم تتصل بذويهم لاصطحابهم إلى المنازل، في حين لا تسمح للمسجلين في خدمة النقل المدرسي بالصعود إلى الحافلة أيضاً.

وأشار أولياء الأمور إلى أن هذا التصرف يعرض الطلبة الصغار إلى حالة من الهلع، نظراً لعدم تفهمهم سبب إخراجهم من صفوفهم، ووضعهم مع آخرين من أعمار مختلفة في مكان واحد، وهو ما يسبب إيذاء نفسياً شديداً لهم.

وأكدوا أن أحداً لم يخبرهم بشيء عند توصيل أبنائهم للمدرسة أو يمنعهم من الدخول صباحاً، قبل أن يتلقوا لاحقاً اتصالات متكررة من الإدارة تدعوهم إلى العودة واصطحاب أبنائهم، مبررة تصرفها بأنها سبق أن أرسلت رسالة على البريد الشخصي المسجل لديها تطالب الأهالي بسرعة السداد.

من جهتها، عرضت «الرؤية» القضية على دائرة التعليم والمعرفة، التي شددت على وجوب تعامل المدرسة مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، حماية للطالب من الإحراج، أو لفت انتباه غير ضروري له من الآخرين.