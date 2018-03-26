استعداداً لكأس العالم 2018 .. البرازيل تواجه ألمانيا بكافة أسلحتها

موقع “جلوبو سبورت” البرازيلي أكد أن مواجهة الثلاثاء القادم بين البرازيل وألمانيا ستشهد مشاركة كافة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة روسيا باستثناء لاعب واحد.وأضاف المصدر البرازيلي الموثوق أن المدرب ليوناردو “تيتي” سيدخل مباراة ألمانيا بخطة “4-3-3″ وبنفس الأسماء باستثناء لاعب واحد وذلك بتواجد لاعب الوسط فيرناندينيو بدلاً من المهاجم دوجلاس كوستا.

وبذلك سينتقل نجم برشلونة فيليب كوتينيو للعب دور المهاجم الأيسر بدلاً من لاعب يوفنتوس في التشكيلة الأساسية، على أن يتواجد فيرناندينيو في خط الوسط بجانب الثنائي كاسيميرو وباولينيو، دون العبث بالخط الدفاعي وحراسة المرمى.

وتضم التشكيلة المحتملة للبرازيل أمام ألمانيا كل من :

حراسة المرمى : أليسون بكير.

خط الدفاع: دانييل ألفيس وجواو ميراندا وتياجو سيلفا ومارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو وباولينيو وفيرناندينيو.

خط الهجوم: فيليب كوتينيو وويليان وجابرييل جيسوس.