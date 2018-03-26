بالصور.. حيوانات تتخفّى في الطبيعة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-26 في 9:52 ص /
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في مملكة الحيوانات، كل شيء ممكن حتى الخيال، فمن بين العجائب التي يمكن اكتشافها الذكاء الخارق لهذه الحيوانات واستخدام كل أدواتها من أجل العيش أو الاستفادة، ومن بين هذه الأدوات، القدرة على التمويه والتخفي مثل “كامفولاج”.

ورصد موقع “فوتو” فن التمويه أو التخفي لدى الحيوانات، متسائلا: هل فعلا البقاء للأقوى؟ قانون الطبيعة يثبت عكس ذلك في الكثير من الأحيان، لكن التخفي عن الفرائس أو التمويه من أجل اصطياد الفرائس تعد من أكثر الأدوات التي تثبت أن الحيوانات الصغيرة يمكنها أن تخدع أكبر الحيوانات وأقواها.

هذه المخلوقات الملونة هي سادة التخفي، مستفيدة من التطورات الجينية التي تطرأ عليها، لتجيد بذلك “فن التمويه”.

ورصد الموقع بعض هذه الحيوانات التي تستخدم التمويه والتخفي من أجل الهرب من الحيوانات المفترسة أو لشن فخ لفرائسها.

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