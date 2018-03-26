مختبر دبي المركزي يطور فحص مادة الدايوكسان السامة ويقدمها في أقل من ساعة

يقتضي تحليل الدايوكسان توفير وسائل معقدة لا تتوافر إلا في عدد محدود من المختبرات في شتى العالم، والجدير بالذكر أن تكاليف هذه الفحوصات باهظة وتختلف باختلاف العينات. وهذا ما يعكس الغرض الأساسي من تبني قسم مختبرات المواد الاستهلاكية والسلع في إدارة مختبر دبي المركزي مشروعاً ابتكارياً رائداً يضمن إيصال خدمات ذات جودة عالية طبقاً للمعايير العالمية.

فبدلا من الطرق الاعتيادية في فحص مادة الدايوكسان السامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية التي تستغرق أياماً يتم فيها استخدام مواد كيميائية لا تخلو من ضرر على البيئة وزيادة في النفقات، فإن المختبر قام بتطوير طرق الفحص وتقديمها في خلال 55 دقيقة فقط ودون استخدام أي مواد كيميائية، والتي من شأنها تمكين المختبر من تلبية احتياجات المتعاملين من الشركات والمصانع والأفراد في وقت قياسي وبأقل تكلفة، وتماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة في دولة الإمارات في العمل على استشراف المستقبل و إسعاد جميع فئات وشرائح المجتمع.

من جانبه أكد مدير إدارة مختبر دبي المركزي المهندس أمين أحمد أمين بأن هذا الانجاز ما هو إلا استكمالٌ لمسيرة الإبداع التي ينتهجها المختبر من أجل سلامة وسعادة المجتمع مشيراً إلى سرعة تقديم الخدمة مع ضمان جودتها بالإضافة الى استخدام المختبرات الخضراء الصديقة للبيئة أثناء الفحص.