“الداخلية” تنظم حملات توعية مرورية على مستوى الدولة عام 2018

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي عدد من حملات التوعية المرورية الموحدة على مستوى الدولة، ضمن الخطة السنوية للعام الحالي 2018 .

وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن المبادرة الخاصة بتطوير وتطبيق برامج التوعية المرورية بقطاع المرور ، وتهدف هذه الحملات إلى توعية كافة مستخدمي الطريق وجميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، للالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتجنب وقوع الحوادث المرورية.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن هذه الحملات التوعوية تأتي بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتجسد إستراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولا إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021 .

وأوضح انه تم إطلاق حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى تحت شعار ” لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً ” على مستوى الدولة وتستمر حتى الأول من إبريل المقبل وذلك نظراً لما تشكله السرعة من مخاطر على مستخدمي الطريق.

وذكر أن الحملة الثانية تنطلق من بداية شهر إبريل تحت شعار ” الانحراف المفاجئ ” حيث تصدر الانحراف المفاجئ أسباب الحوادث المرورية وبنسبة ( 18،68% ) .

بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية ضمن الحملة الثانية، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك تحت شعار ” رمضان أمان ” بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية وإدارات المرور بالدولة والشركاء الاستراتيجيين، وتهدف إلى عدم جعل الصيام عذراً لارتكاب المخالفات المرورية.

أما الحملة الثالثة سوف يتم إطلاقها مع بداية موسم الصيف وتستمر حتى نهاية شهر 8 اغسطس القادم وتركز على أهم مواضيع السلامة في هذا الموسم من ضمنها السفر براً ، وسلامة المركبات والإطارات، بالإضافة إلى التركيز على اختناق الأطفال داخل المركبات.

وذكر اللواء الزفين أن الحملة الرابعة يتم إطلاقها بالتزامن مع العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس وتستمر حتى نهاية شهر 11 نوفمبر العام الجاري ، وتستهدف فئة الطلاب والبيئة المدرسية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من وزارة التربية والتعليم ومواصلات الإمارات والجهات الناقلة وأولياء الأمور ، وأخيراً سيتم إطلاق حملة مع بداية شهر ديسمبر تستهدف كافة شرائح المجتمع وخاصة السائقين وتحثهم على عدم الانشغال بغير الطريق وخاصة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تفادياً لوقوع الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن فريق التوعية المرورية المشكل سيقوم بمتابعة تنفيذ كافة الحملات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن لإيصال الرسالة التوعوية إلى كافة فئات المجتمع بالوسيلة المناسبة وذلك بالتعاون مع كافة إدارات المرور بالدولة وإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات دبي والشركاء الاستراتيجيين.