بلدية أبوظبي تحذر من ممارسة الأنشطة غير المرخصة في المناطق السكنية

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع شرائح المجتمع – مؤسسات وأفرادا – إلى تفعيل العمل المؤسساتي الحكومي من خلال تعزيز روح المبادرة الذاتية، وفرض رقابة مجتمعية على جميع المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها البعض والتي من شأنها الإخلال بسلامة المجتمع وصحته وسكينته.

وأكدت البلدية أن حكومتنا الرشيدة تحرص على توفير المسكن اللائق والملائم لكافة المواطنين وتوفير معايير العيش الكريم وسبل الراحة والاستقرار، مشيرة أن هذه المساكن مخصصة للسكن فقط وليس لممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو غيرها من الأـنشطة الغير المرخصة والمخالفة للقوانين.

ونوهت البلدية أن ممارسة أي نشاط تجاري في المناطق السكنية لا بد له من إجراءات وتراخيص من الجهات المختصة وفقا للقوانين المرعية والنظم واللوائح التي تنظم هذه العملية.

وتؤكد البلدية أن ممارسة الأنشطة الغير المرخصة والغير القانونية في هذه المناطق السكنية يوقع مرتكب هذه المخالفة تحت طائلة القوانين، وضمن هذا الإطار تتطلع البلدية إلى تعاون مثمر من قبل الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجازات بهذا الشأن وفي أي مجال يمكن أن يسبب تهديدا لصحة وسلامة المجتمع، عبر الاتصال على منصة حكومة أبوظبي على الرقم (800555) .

وأوضحت البلدية أنها تواصل وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حملاتها التفتيشية والتوعوية والرقابية لمواجهة مشوهات المظهر العام في كافة المناطق، والحد من الممارسات الغير المرخصة أصولا .

وتستهدف هذه الحملات التوعية المستمرة بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي، ورصد كل التجاوزات والمخالفات، كما أنها تأتي تأكيداً لحرص بلدية مدينة أبوظبي وشركائها على حماية البيئة من المظاهر الغير الحضارية والمشوهة لمظهر مدينة أبوظبي العام وضواحيها، وتوفير مقومات الصحة للجميع، تطبيقا للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن .