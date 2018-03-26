إنقاذ 7 أشخاص علقوا في إحدى جبال رأس الخيمة
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-03-26 في 12:14 م /
فريق البحث والانقاذ بقسم جناح الجو التابع لإدارة المهام الخاصة يتمكن من انقاذ 7 أشخاص علقوا في أعلى احدى جبال رأس الخيمة ، وتم تقديم العون والمساعدة لهم
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