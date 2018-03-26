بدء الانتخابات الرئاسية في مصر

بواسطة / بتاريخ 2018-03-26 في 12:22 م /
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بدأت صباح اليوم لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أعمالها على مستوى جميع المحافظات واستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات التي تستمر على مدى 3 أيام متتالية.

ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس مصر كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات قرابة 60 مليون ناخب من خلال 13 ألفًا و687 لجنة فرعية تخضع لإشراف 367 لجنة عامة تتبع الهيئة الوطنية للانتخابات. وستجري عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية إثر إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الثالث والأخير لعملية الانتخاب بعد غد الأربعاء.

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