شرطة عجمان تطلق حملة «حرّك مركبتك بعد الحادث البسيط»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان حملة ” حرك مركبتك بعد الحادث البسيط ” لتوعية سائقي المركبات ومستخدمي الطرق بأهمية تحريك المركبة بعد وقوع الحوادث البسيطة في حالة عدم وجود إصابات في الأرواح، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية بتعزيز الامن والأمان وجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال سعادة المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات أن إطلاق الحملة جاء بهدف توعية الجمهور بضرورة تحريك المركبات من مسار الطريق إذا وقع السائق في حادث بسيط تجنباً لعرقلة حركة السير والتسبب بازدحامات مرورية خانقة، كما تهدف الحملة إلى تعزيز سرعة زمن الاستجابة من خلال فتح الطريق لدوريات الشرطة مما يسهل حركتها وسرعة وصولها إلى مكان الحادث.

وأضاف سعادته أنه تحريك المركبة يكون في حالة الحوادث البسيطة التي تخلو من الإصابات وتخلو من الأضرار البليغة على المركبة، وهنا يجب على السائق تحريك المركبة إلى جانب الطريق وإيقافها بطريقة لا تعيق حركة السير وتبليغ الشرطة عن الحادث على الرقم 999، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية حددت قيمة المخالفة بـ 500 درهم في حالة عدم تحريك المركبات خارج الطريق في الحوادث المرورية البسيطة أو عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت وفقاً للقرار الوزاري رقم (178) لعام 2017.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات سائقي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الإلتزام بقوانين السير والمرور والقيادة بحذر لتجنب وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.