تخصيص ساعة للقراءة الإثرائية في الوزارات والجهات الإتحادية صباح الغد

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، وبالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، مبادرة “ساعة قراءة” على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي تقوم فكرتها على تخصيص ساعة لكافة موظفي الحكومة الاتحادية للقراءة، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018 في تمام الساعة 11:00 صباحًا.

وأوضحت الهيئة أن هذه مبادرة “ساعة قراءة” تأتي في إطار احتفاء دولة الإمارات العربية المتحدة بشهر القراءة في مارس، وترسيخاً لأهمية القراءة الإثرائية في بيئة العمل، حيث إشراك جميع موظفي الحكومة الاتحادية في شهر القراءة وتشجيعهم على القراءة وتبادل المعرفة التخصصية والعامة.