دورة التدريب الإعلامي بنادي الشارقة تكشف عن مواهب واعدة

كشفت دورة التدريب الإعلامي للاعبين التي تنظمها لجنة دوري المحترفين عن مواهب إعلامية واعدة بين نجوم دورينا، حيث تألق اللاعب سيف محمد في القيام بدور المذيع خلال الدورة التي استضافها نادي الشارقة يوم الأحد 25 مارس الجاري بمقر النادي، وفاجأ اللاعب المخضرم المحاضرين وزملاءه اللاعبين بظهوره المميز وإجادته التامة لدور المذيع لينال الإشادة من الجميع.



وشهدت دورة التدريب الإعلامي للاعبين في يومها الخامس بنادي الشارقة مشاركة لاعبي الفريق الأول والرديف وفرق المراحل السنية، كما حضرها د. جمال المدير الرياضي لنادي الشارقة، وعمران الجسمي مدير شؤون اللاعبين.



وبدا حرص اللاعبين على المشاركة والتفاعل مع موضوعات الدورة واضحاً من خلال المداخلات المستمرة والأسئلة التي تم توجيهها للمحاضرين، وحظيت موضوعات الدورة باهتمام كبير من لاعبي الفريق.



وأكد المحاضران لطفي الزعبي وسالي الأسعد أهمية الإعلام في حياة لاعبي كرة القدم، وقدما نماذج عملية لكيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة، خاصة الإعلام الحديث لتأثيره الكبير على حياة النجوم في الوقت الراهن، كما اشتملت المحاضرة على شرح مفصل عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المظهر الخاص لكل مناسبة، ثم أهمية مشاركة اللاعبين في الفعاليات المجتمعية والترويجية.