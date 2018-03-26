الخارجية البولندية تستدعي السفير الروسي في وارسو

أعلنت السفارة الروسية في وارسو، أن الخارجية البولندية استدعت السفير الروسي لديها سيرغي أندرييف، اليوم، ولم تذكر السفارة سبب الاستدعاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من عقد القمة الأوروبية في بروكسل، حيث أعرب القادة الأوروبيون عن تضامنهم مع بريطانيا على خلفية تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال.

كذلك أعلنت السفارة الروسية في فيلنيوس، أن الخارجية الليتوانية استدعت السفير الروسي لديها اليوم الاثنين في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وقالت السفارة: “تم استدعاء السفير في تمام الساعة الرابعة الى مبنى الخارجية​​​، بعد اللقاء سنكون جاهزين للإدلاء بالتعليقات”.

وأعلنت السفارة الروسية في ريغا أن الخارجية اللاتفية استدعت السفير، دون أن تدلي بتفاصيل أخرى.

يذكر أن سيرغي سكريبال، العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، الذي أدين في روسيا بتهمة الخيانة العظمى، وابنته يوليا، تعرضا يوم 4 مارس، وفقا للجانب البريطاني، لتأثير مادة مشلة للأعصاب.

وقد وجهت بريطانيا أصابع الاتهام إلى روسيا، بالمشاركة في الحادث، وقامت بطرد 23 دبلوماسيا روسيا من أراضيها، دون تقديم أي دلائل تدعم اتهاماتها، كما أعلنت عن اتخاذ إجراءات أخرى معادية لروسيا، الخطوة التي ردت موسكو عليها بطرد 23 دبلوماسيا بريطانيا وإصدار أوامر بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ، ووقف نشاطات مؤسسة “المجلس البريطاني” الثقافية الحكومية في روسيا.