لجنة المحترفين تعقد الاجتماع الفني لـ «نهائي كأس الخليج العربي»

عقدت لجنة دوري المحترفين الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس الخليج العربي التي ستجمع فريقي الوحدة الوصل في الثامنة والنصف من مساء الخميس 29 مارس الجاري، وذلك صباح اليوم الاثنين الموافق 26 مارس الجاري بإستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي مسرح اللقاء.

ترأس الاجتماع وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وحضره فريق عمل اللجنة من مختلف الإدارات، ممثلو الفريقين، الشرطة، الإسعاف، شركة الأمن الخاص.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الوحدة طقماً باللونين العنابي والأسود فيما سيلعب الوصل باللون الأصفر كاملاً، وسيجرى التدريب الرئيس للفريقين يوم 28 مارس بإستاد راشد ملعب المباراة، حيث يبدأ تدريب الوحدة في الخامسة والنصف ويستمر حتى السادسة والنصف مساءً، يليه تدريب الوصل من السابعة وحتى الثامنة مساءً، وتقرر اغلاق التدريبين بعد مرور ربع ساعة تتاح خلالها الفرصة للأجهزة الإعلامية لحضور تدريب كل فريق.

وسيتم عقد المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة بحضور المدربين ولاعب من كل فريق يوم الأربعاء 28 مارس الجاري في قاعة المؤتمرات الصحفية بإستاد راشد، ويستهل مدرب الوصل المؤتمر من الرابعة إلى الرابعة والنصف، على أن يبدأ المؤتمر الخاص بفريق الوحدة من الرابعة والنصف حتى الخامسة.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الأمنية المرتبطة بمواقع الجماهير، مواقف السيارات، بوابات الدخول، حيث سيكون جمهور الوحدة يسار المنصة، وجمهور الوصل على يمين المنصة، وتقرر فتح البوابات في السادسة مساءً، وستكون بوابات دخول جماهير الوحدة بالأرقام 5و6و7و8، وبوابات جماهير الوصل بالأرقام 1و2و3و4