1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ98 مليون في وادي الصفا 5

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.3 مليار درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 196 مبايعة بقيمة 450 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضى بقيمة 230 مليون درهم و 163 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 220 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة هور العنز.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة الوصل و أخيرا مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها16 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 850 مليون درهم منها 26 رهونات أراضى بقيمة 800 مليون درهم و 32 رهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 556 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 109 مليون درهم.