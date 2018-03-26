أبوظبي | ضبط بقالة مخالفة داخل منزل بعد تداول مقطع فيديو

قالت بلدية مدينة أبوظبي أنها رصدت مقطع مصور يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر محل بقالة مخالف تم افتتاحه بداخل أحد المساكن في أحد الأحياء السكنية ، مشيرة إلى أنها قامت بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليه وذلك بغرض حماية المظهر العام العام وصحة وسلامة أفراد المجتمع والمحافظة على الالتزام باستخدام المساكن للغرض الذي خصصت من أجله .

وأهابت بلدية أبوظبي بجمبع أفراد المجتمع الإبلاغ عن أي مشاهدات أو تجاوزات أو مخالفات في الأحياء السكنية وفي المناطق الصناعية وكافة المرافق العامة والخاصة من خلال الاتصال على الرقم المجاني “8000555”