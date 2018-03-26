مؤسسة دبي للمستقبل توقع اتفاقيات شراكة عالمية دعماً لـ”مليون مبرمج عربي”

وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل عدد من اتفاقيات الشراكة مع عدد من المؤسسات العالمية الرائدة لتعزيز أهداف مبادرة “مليون مبرمج عربي” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المبادرة الأولى من نوعها عالمياً لتدريب مليون شاب عربي على البرمجة وتقنياتها. وشملت الاتفاقيات شركات “فيسبوك”، “أوراكل”، “مايكروسوفت”، إضافة إلى “ساب”، “كونسينسيس”، “كريم”، “برمج.كوم”، “أودستي” و”بنك الإمارات دبي الوطني”.

وقع الاتفاقيات معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الإصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومدراء الشركات بحضور سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من المسؤولين.

وقال معالي العلماء: ” تأتي مبادرة مليون مبرمج عربي تجسداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الطاقات العربية من تغيير التوقعات والآراء العالمية حول واقع الشباب العربي، وتقديم نموذج متميز يعكس حرصهم على الإطلاع ومواكبة التوجهات العالمية وتطورات التكنولوجيا”.

واضاف: الدعم الدولي والشراكات الاستراتيجية التي استقطبتها المبادرة من الشركات الرائدة عالمياً تؤكد أهميتها ودورها في إعداد جيل من شباب المستقبل متمكن من أدوات البرمجة ومهاراتها المتقدمة، ما يمكنهم من الارتقاء بمستوى معيشتهم وتطوير خبراتهم ومهاراتهم بما ينجسم مع متطلبات سوق العمل في المستقبل”.

ونوه العلماء بحرص مؤسسة دبي للمستقبل على دعم الجهود المحلية والعالمية الهادفة لتعزيز إمكانات أفراد المجتمع، من خلال المنصات والمبادرات التي تعزز تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وقال: “نتطلع لاستكمال مسيرة المليون مبرمج عربي بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات القطاع الخاص لدعم مسيرة المجتمعات في تحقيق التنمية”.

شهادات مهنية معترف بها عالمياً

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المبادرة والشركات العالمية ستقدم كل من “أوراكل” و”مايكروسوفت” و”ساب” فرصة تدريب للمتفوقين من المشاركين الذين اجتازوا مراحل متقدمة من البرنامج، حيث سيتم منحهم شهادات مهنية معترفا بها عالمياً، إلى جانب ذلك ستقدم كل من “كونسينسيس” و”كودد” فرصة تدريب مهني للمشاركين في المبادرة من فئة المدربين، كما سيتم منحهم شهادات معترفا بها دوليا بهدف تعزيز جهودهم في تدريب الشباب المقبلين على تعلم البرمجة وأدواتها.

تسويق رقمي لرواد الأعمال

وسيقدم موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في هذا الإطار خدمات تشمل البنية التحتية “كلاود” وخدمات التدريب والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لإطلاق المشاريع الناشئة لـ100 مشترك.

فرص عمل متميزة

وتشمل الاتفاقيات توفير فرص عمل للمشاركين، حيث ستقوم كل من شركة “كريم” وشركة “مايكروسوفت” و”بنك الإمارات دبي الوطني” بتوفير فرص تدريبية، وفرص عمل حصرية للمتفوقين الفائزين في البرنامج، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم ومواهبهم، و تمكينهم من نشر المعرفة الرقمية ضمن الجهات التي يعملون بها.

يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أطلق مبادرة “مليون مبرمج عربي” ضمن “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” بهدف تمكين الشباب من الاستعداد للمستقبل، ومواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل تمكنهم من توظيف مهاراتهم وتوجيهها بما يخدم الاحتياجات المستقبلية، ويدعم تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي الذي سيشكل اقتصاد المستقبل.

ويمكن للشباب العربي الالتحاق والتسجيل بالبرنامج التدريبي المجاني من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرةwww.arabcoders.ae .