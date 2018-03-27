الطقس اليوم صحو ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة

بواسطة / بتاريخ 2018-03-27 في 7:00 ص /
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حالة الطقس

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط أحيانا ظهراً، وتميل درجات الحرارة للإنخفاض الطفيف خاصة على المناطق الساحلية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 12 – 22  / 32 كم/ساعة بوجه عام.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو بوجه عام ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع إحتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

 

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