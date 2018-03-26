المصري النني يوقع عقدًا طويل الأمد مع أرسنال الإنجليزي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الإثنين، تجديد عقد لاعب كرة القدم المصري محمد النني بعقد طويل الأمد (دون تحديد فترة زمنية محددة).

وقال النادي في بيانه الرسمي: “نرغب في تهنئة النني على عقده الجديد ونتطلع لمزيد من الإسهامات في مواسمه المقبلة”.

وأضاف البيان “اتفقنا مع النني على التجديد بعقد طويل الأمد، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”، دون الكشف عن القيمة المالية.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد النني في صيف 2020.

وانضم محمد النني إلى أرسنال في يناير/ كانون الثاني 2016 قادمًا من بازل السويسري، حيث شارك معه في 65 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها الفريق.