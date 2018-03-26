العين يبدأ استعداداته لمواجهة الهلال السعودي

بدأ نادي العين الإماراتي استعدادته لمواجهة الهلال السعودي على إستاد هزاع بن زايد الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقاد المدرب الكرواتي زوران ماميتش تدريبات لاعبي الفريق، في ظل غياب أبرز عدد من لاعبيه نظراً لمشاركتهم مع منتخب بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويلعب العين ضمن المجموعة الرابعة، التي يحتل فيها المركز برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن الصدارة، ويبحث عن فوزه الأول في البطولة بعد أن تعادل في الـ4 مباريات الأولى، فيما يتذيل الهلال المجموعة بنقطتين.