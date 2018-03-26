شاهد بالفيديو | النيران تلتهم ديناصورا عملاقا في منتزه أمريكي

بواسطة / بتاريخ 2018-03-26 في 7:27 م /
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في منتزه جنوب ولاية كولورادو اشتعل مجسم عملاق لديناصور من نوع التيرانوصور، وصور صاحب المنتزه فيديو دراماتيكيا يوثق الحدث، كما يرجح أن سبب الحريق عطل كهربائي.

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