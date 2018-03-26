شاهد بالفيديو | النيران تلتهم ديناصورا عملاقا في منتزه أمريكي

في منتزه جنوب ولاية كولورادو اشتعل مجسم عملاق لديناصور من نوع التيرانوصور، وصور صاحب المنتزه فيديو دراماتيكيا يوثق الحدث، كما يرجح أن سبب الحريق عطل كهربائي.

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