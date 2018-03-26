دراسة : الطعام القليل يطيل العمر

ترددت على مسامعنا حكمة منذ سنوات طوال بان الاكل القليل يفيد الصحة والجسم ويساهم في تحسين عملية الايض.

وفي وقتنا الحاضر اثبت علميا كفاءة هذه الحكمة بمضامينها إذ كشفت دراسة طبية حديثة أن تخفيض عدد السعرات الحرارية في الغذاء يساهم في إطالة العمر.

وخلصت الدراسة إلى أن الحمية مقيدة السعرات الحرارية تحفز عمل الخلايا المسؤولة عن الأيض وعن الهرمونات والجينات، التي تعمل جميعها على تأخير بالشيخوخة.

وبينت الدراسة أن قلة الاكل يجبر الجسم على خفض آلية عمله، أي يصبح الجسم بوضع مماثل لوضع (توفير الطاقة)، كما أن هذا الوضع يجبر الخلايا العصبية على خفض نشاطها الأمر الذي يساعدها على أخذ استراحة ويعطيها فرصة لتهدأ وتستعيد نشاطها