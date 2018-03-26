“فيسبوك” ينفي جمعه بيانات المستخدمين من تطبيق “ماسنجر”

بعد ردود الفعل الواسعة حول قيام فيسبوك بتسريب بيانات مكالمات ورسائل المستخدمين في ماسنجر، نشرت الشركة بيانا توضيحا تؤكد فيه بأنها لا تجمع أي بيانات من التطبيق مطلقا.

وتوفر فيسبوك في تطبيقات ماسنجر وفيسبوك لايت خدمة تُمكن المستخدمين من ربط تطبيق المراسلة ليكون التطبيق الأساسي للرسائل والمكالمات على الهاتف، وهو ما يجعل المستخدمين يرون في ذلك خطورة كبيرة على بياناتهم بعد فضيحة تسريب البيانات الأخيرة، إلا أن فيسبوك نفت استخدام أي من البيانات وقالت أن هذه الخاصية اختيارية لتسهيل عملية التواصل.

وبمجرد الموافقة على استخدام هذه الخاصية التي تظهر عند بداية استخدام التطبيق، فإن تطبيق ماسنجر سيصبح التطبيق الأساسي لإرسال واستقبال الرسائل وكذلك المكالمات بدلا من تطبيق الهاتف الافتراضي. لكن الشركة قالت بأن هذا رائج بين تطبيقات أندرويد التي تُتيح استيراد سجل الهاتف والأمر ليس مقتصرا على فيسبوك. كما أن أي شخص بإمكانه إيقاف هذه الخاصية بأي وقت كان.

وفي ختام البيان أكدت الشركة أن هذه البيانات يتم حفظها لكل حساب على حده ولا تقوم الشركة ببيعها أو جمعها لأطراف أخرى، وبذلك فإن جميع البيانات تبقى أمنة.

هل نشر هذا البيان في هذا التوقيت يؤكد الأمر فعلا؟ أم أن الأمر كما كشفت الشركة؟