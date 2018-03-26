شاهد بالصور | نوسا بنيدا .. جزيرة من عالم آخر

في إقليم بالي الشهير في أندونيسيا تقع جزيرة غير معروفة للكثير من السياح تعرف باسم نوسا بنيدا، هذه الجزيرة تبدو أنها قادمة من عالم آخر.

وبحسب موقع “واندر ويز جو” فإن جزيرة نوسا بنيدا واحدة من أهم العجائب في قارة أسيا، فهي بمثابة الحلم للباحثين عن الهدوء وسط الطبيعة المذهلة وكذلك محبي الشواطئ والغوص.

تقع هذه الجزيرة على بعد كيلومترات من الساحل الجنوب شرقي لبالي في أندونيسيا، وهي بمثابة جنة للمسافرين المحبين للاستمتاع وسط الطبيعة وبعيدا عن الازدحام في الأماكن السياحية الأخرى.

وتعرف الجزيرة بحمامات السباحة التي تشكلت بشكل طبيعي على الصخور، وكذلك شواطئها الخلابة والبكر، ومنحدراتها الخضراء ومناظر طبييعة مذهلة.

أحد المميزات في زيارة هذه الجزيرة تكمن في انخفاض الأسعار، إذ لا يتكلف الحصول على قارب من أجل الوصول إليها سوى 2 دولار، وقد تصل إلى 5 دولار إذا أردت الوصول باستخدام قوارب بخارية.

أما الفنادق فيها فتقع في الساحل الشمالي، وتتكلف غرفة مكيفة وعالية الرقي ما بين 10 إلى 40 دولار في الليلة.

وتوفر الجزيرة فرصة مذهلة لمحبي الغوص والاستحمام وسط الدرافيل والأسماك مثل مانتا ريس.

كما يضم شاطئ الجزيرة معبد غارق لبوذا، والذي يشكل أحد عجائبها الخاصة.

تشتهر الجزيرة أيضا بشاطئ أكا، وهو شاطئ القوس، الذي تشكل بعد صخور على شاطئ البحر تدخل الماء من خلال قوس صخري، مما يخلق منظرا مذهلا.