الهيئة العامة للطيران المدني تدين اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مسجلتين في الدولة

أدانت “الهيئة العامة للطيران المدني” اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين ما دفع بقائد إحدى الطائرتين إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين وذلك في اصرار واضح على الاستهتار بسلامة الطائرات المدنية والملاحة الجوية.

وأكدت الهيئة في بيان لها أن هذا العمل الاستفزازي ليس الأول بل سبقته عمليتان مماثلتان تم رفع شكوى بهما إلى منظمة الطيران المدني الدولي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها إذ تدين مثل هذه التصرفات اللامسؤولة تجاه الحركة الجوية المدنية التي تتبع مسارات مدنية محددة ومعروفة لدى منظمة الطيران المدني الدولي فإنها تشدد على حق الدولة في اتخاذ الاجراءات كافة التي كفلها القانون الدولي.