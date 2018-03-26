وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، يوم الاثنين، إن امتلاك ميليشيات الحوثي لصواريخ باليستية تطور خطير يهدد الأمن الدولي.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم أمس الأحد عن رصده لسبعة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.

وأوضح تركي المالكي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أن اليمن يعاني إرهاب ميليشيات الحوثي، قائلا إن هجمات الميليشيات الصاروخية على السعودية انتهاك صريح للقانون الدولي.

وعرض التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أدلة على تهريب إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

ودعا المالكي لمحاسبة النظام الإيراني لتهريبه السلاح إلى ميليشيات الحوثي،

وأكد حق دول التحالف في الدفاع المشروع عن أراضيها بموجب المواثيق الدولية.