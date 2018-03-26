البيت الأبيض: مباحثات أمريكية سعودية إماراتية لمناقشة قضايا ذات “أهمية استراتيجية”

أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الاثنين أن مستشاري الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة اجتمعوا في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي لمناقشة قضايا “ذات أهمية استراتيجية” للدول الثلاث بما في ذلك “الجهود المشتركة لمواجهة التأثير الضار للنظام الإيراني وسلوكه الاستفزازي”.

وقال البيت الأبيض في بيان انه تم الاتفاق على اجتماع الاطراف الثلاثة بشكل دوري لتطوير وتنفيذ أطر مشتركة للتخفيف من تهديدات الأمن الإقليمي ولتحقيق مزيد من السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن مستشار الأمن القومي الأفغاني انضم إلى إحدى جلسات المباحثات “والتي ركزت على مناقشة السبل التي يمكن للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات من خلالها المشاركة مع أفغانستان لدعم الحكومة الأفغانية ووضع شروط لتسوية سلمية دائمة”.

واشار البيان الى ان كبار المسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والخزانة وأجهزة الاستخبارات شاركوا في الاجتماع .