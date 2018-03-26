أصدرت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، بياناً حول اقتراب مقاتلتين قطريتين من طائرتين مدنيتين إماراتيتين اليوم الإثنين، جاء فيه أنه “تم في حوالي الساعة 14:35 بالتوقيت المحلي رصد مقاتلتين قطريتين تحلقان في المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30 ألف قدم”. وأضافت شؤون الطيران المدني البحرينية: “قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة تحمل النداء A6HMS ونوعها A320 متجهة من الفجيرة لروما، مما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران”.
كما قامت الطائرة الإماراتية بالارتفاع إلى 35 ألف قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دأبت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة.
وأدانت شؤون الطيران المدني البحرينية هذا التصرف اللامسؤول وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولي.