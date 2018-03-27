الشامسي: الفيديو أظهر أن الحكم الإماراتي مهزوز

قال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إنه لم يكن متخوفاً من مباراة بني ياس لأن فريقه يؤدي بقوة أمام الكبار دائما، وأشاد بالفوز على «السماوي» وأعتبر انه ساهم في رفع سقف طموحات «العنابي» وان فريقه بات يفكر في المركز الثاني، وشكر اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو التي قال انها اظهرت بالمقابل ان الحكم الإماراتي ضعيف ومهزوز.

ويعد الحمرية ظاهرة في دوري الهواة، فهو منذ عودته لدوري الأولى يقدم مستويات كبيرة، وأصبح منافسا على الصعود في الموسم الحالي.

رأى جمعة الشامسي ان فريقه يؤدي بصورة افضل مع الفرق الكبيرة والمنافسين المباشرين، وقال: لم اكن متخوفا على الاطلاق من مباراة بني ياس بل كنت على ثقة من ان الفريق سيؤدي مباراة كبيرة ويحقق نتيجة جيدة، وبالفعل فاز الفريق ولعب جيدا، واللافت انه لم يلعب بتحفظ او طريقة دفاعية ولم يتخوف من منافسه، بل لعب بطريقة مفتوحة وبطريقة الند للند، وهاجم وسجل مرتين واهدر بعض الفرص، النتيجة ممتازة بلا شك وهي منحتنا دافعا وحافزا ورفعت سقف طموحاتنا، أعتقد انه من حق الفريق ان يفكر في المركز الثاني طالما أن هناك فرصة، ففي كرة القدم لا يوجد مستحيل، لماذا لا يفعلها الحمريه؟ كل شيء ممكن، الفارق مع الفجيرة حاليا ست نقاط، هو ليس فارقا ضئيلا لكنه ليس كبيراً ايضاً وفرصة تقليصه واردة لكنها تتوقف على جملة أمور، وحديثي عن الرغبة في المنافسة على المركز لثاني ليس قفزا على المراحل ولا يعني اننا عندما تحدثنا عن بناء فريق لم نكن صادقين، نعم ما زلنا في مرحلة بناء ونعد فريقا للمستقبل وللمنافسة على اللقب بعد ثلاثة أعوام. هذه خطتنا منذ البداية ونحن ماضون في تنفيذها، ولكن هناك فرصة الآن، النتائج خدمتنا والفريق جمع نقاطا أهلته للمنافسة على المركز الثاني فلماذا لا يرتفع سقف الطموح؟ وفي النهاية إذا نجحنا في بلوغ المركز الثاني سنكون حققنا انجازا غير مسبوق وان لم ننجح ليست هناك مشكلة لاننا نبني فريقا للمنافسة بعد ثلاثة اعوام.

وزاد الشامسي: عندما تتاح لك الفرصة هل تستغلها ام ترفض، نحن اجتهدنا وفريقنا وجد نفسه مع الاجتهاد والعمل في هذه الوضعية الجيدة وسيعمل على اكمال المشوار في هذا الموسم من دون ضغوط لان اللاعبين والجهاز الفني يعرفون انهم ليسوا مطالبين بالصعود في هذا الموسم وان فريقنا ليس مرشحا لكننا معنيون باستغلال فرصة اتيحت لنا.

وشكر الشامسي اتحاد الكرة على تطبيق تقنية الفيديو وقال: الحمرية تضرر منها لان حكم مباراتنا مع بني ياس احتسب علينا ركلة جزاء بعد العودة للفيديو وهو في البداية لم يحتسب ركلة جزاء، اعتقد ان تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات يعني منح كل ذي حق حقه، ولوجدنا الانصاف، فالحمرية عانى من التحكيم ومن الأخطاء التحكيمية في اكثر من مباراة وكانت هناك اخطاء مؤثرة جدا في العديد من مباريات الفريق في الدوري، التقنية جيدة ومنصفة وايضا بالمقابل كشفت ان حكامنا ضعيفون ومهزوزون، ففي لقاء بني ياس كانت هناك حالات أوضح من الشمس في رابعة النهار وفي وجود ثلاثة حكام تم الرجوع لحكم الفيديو لاحتساب هذه الحالات، لا أدري لماذا الانتظار ليتخذ حكم الفيديو القرار؟ فالحالات واضحة، لاعب في وضع انفراد بالمرمى تدخل المنافس لايقافه هذه الحالة واضحة، هي ركلة جزاء وطرد، وايضا ركلة الجزاء التي احتسبت على الحمرية تم الرجوع فيها لحكم الفيديو، مع انها حالات اوضح من الشمس، الحكام مهزوزون ولايستطيعون اتخاذ قرار إلا بالعودة للفيديو، ولو لم يكن هناك فيديو لتغيرت النتائج بسبب أخطاء الحكام.

وأوضح: تقنية الفيديو جعلت كل فريق يحصل على حقه وأنا لا اقول هذا الكلام لأن فريقي حصل على ركلة جزاء وتم طرد لاعب من الفريق المنافس بواسطتها بل من اجل المصلحة العامة وليست لدي مشكلة ان تحتسب ركلة جزاء على فريقي باستخدام هذه التقنية إذا كانت صحيحة وهناك خطأ يستوجب العقوبة.

واعتبر الشامسي ان المدرب سليمان البلوشي اضافة كبيرة ومهمة لفريقه وقال: اتخذنا قراراً صحيحاً بالتعاقد معه. انه مدرب جيد وصاحب افكار والفريق يؤدي في قيادته بشكل جيد واعتقد ان ما فعله في مباراة بني ياس يؤكد انه مدرب شجاع لأنه اجرى تبديلات هجومية وجازف بعد ان تقدم بني ياس لان الخسارة بهدف لا تختلف عن الخسارة بستة أهداف، فالفريق في النهاية سيفقد ثلاث نقاط لذلك جازف ودفع بلاعبين اصحاب نزعة هجومية ونجح في قلب الطاولة على بني ياس وادرك الفريق التعادل وسجل هدف الفوز.

وتحدث الشامسي عن مباراة دبا الحصن المقبلة وحذر من قوة المنافس ووصفه بأنه فريق متطور، وقال: دبا الحصن فريق متطور فعلا وفيه عمل تدريبي واضح فهو يلعب كرة جميلة ونحن فزنا عليه بصعوبة كبيرة في الدور الأول، وكون الحمرية كسب بني ياس فهذا لا يعني سهولة المهمة في مباراة الحصن بل ستكون اصعب وعلى اللاعبين ان يدركوا هذه النقطة جيدا، وعليهم ان يتعاملوا باحترام مع المنافس وبجدية كبيرة مع المباراة حتى يستطيع الفريق الفوز.

وذكر الشامسي لاعبيه بأهمية المواجهة، مشيرا إلى ان الفوز فيها يوصل العنابي إلى 33 نقطة وقد تخدمه نتائج الجولة الأخرى لكن عليه ان يخدم نفسه أولا، وكشف انهم يرتبون من الآن للموسم المقبل بالتنسيق مع المدرب،

مشيداً بحديث اللاعب ماجد المهيري وذكر ان ماجد لاعب مخلص وهو ليس مجرد لاعب في الفريق.

وكان ماجد تحدث عن الأجواء في النادي والعمل الذي تقوم به الإدارة وقال انه يرغب في انهاء مسيرته مع العنابي ولن يغادره حتى إذا وجد عرضا مغريا وراتبا كبيرا لان ما يربطه بالحمرية اكبر من المال والماديات، على حد تعبيره.