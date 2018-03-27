بالفيديو.. أمهر سائق تريلا في العالم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لسائق تريلا ينقذها من الوقوع فى الوادى.

حيث يظهر المقطع محاولة السائق الماهر من منع التريلا من الوقوع فى الوادى ومحاولة ضبطها بإحترافية عالية، تصعب على أحد تنفيذها.

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