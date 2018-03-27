بالفيديو.. أمهر سائق تريلا في العالم
بواسطة اليوم السابع / بتاريخ 2018-03-27 في 8:41 ص /
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لسائق تريلا ينقذها من الوقوع فى الوادى.
حيث يظهر المقطع محاولة السائق الماهر من منع التريلا من الوقوع فى الوادى ومحاولة ضبطها بإحترافية عالية، تصعب على أحد تنفيذها.
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
دراسات
- دراسة : الطعام القليل يطيل العمر
2018-03-26
- دراسة : اللحم المشوي يزيد من ارتفاع ضغط الدم
2018-03-25
- دراسة: تجنُّب هاتين العادتين قد يقيك من السرطان
2018-03-24
شؤون خليجية
العالم العربي
- العبادي يحذر من تكرار “كارثة” الانهيار العسكري في العراق
2018-03-26
- أكبر شركة سيارات صينية تعتزم إنشاء مصنع في مصر
2018-03-26
- بدء الانتخابات الرئاسية في مصر
2018-03-26