ضبط مركبة تسير بسرعة “133 كم” على طريق سرعته “50 كم”

ضبطت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة سائقاً يقود مركبته بتهور على سرعة 133 كيلومتراً في‏‏ الساعة، على طريق كورنيش القواسم، فيما تبلغ سرعة الطريق 50 كيلومتراً في‏‏ الساعة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العقيد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن شارع كورنيش القواسم واجهة سياحية، وقيادة بعض السائقين مركباتهم بسرعات غير قانونية يعرّض مرتادي الكورنيش للخطر.

وأوضح أنه بعدما قررت إدارة المرور خفض سرعة شارع الكورنيش من 60 إلى 50 كيلومتراً في‏‏ الساعة، بداية من شهر مارس الجاري، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، ومنعاً لوقوع الحوادث المرورية، ضبط جهاز الرادار المتحرك سائقاً يقود مركبته على بـ133 كيلومتراً،‏‏ وبطيش وتهور، وعدم مبالاة بأرواح مستخدمي الطريق.