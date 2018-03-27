دي خيا: مواجهة ميسي “تحدٍ خاص”

قال دافيد دي خيا، حارس مرمى المنتخب الإسباني، إن اللعب أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد أمرًا مميزًا، حيث يخوض لا روخا مواجهة ودية أمام راقصي التانجو اليوم الثلاثاء، حسبما أشار إليه موقع كوورة.

وقال دي خيا في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية “على الأفضل أن يتواجدوا في الميدان دائمًا، وهذا هو ميسي، اللعب ضده أمر خاص ومميز، إنه تحدٍ لي كحارس مرمى”.

وعن الجماهير قال “هناك دائمًا الكثير من الحماس من أجل المنتخب الوطني، إنها مباراة في مدريد وملعب جديد، الناس متحمسون ونحن سنبذل كل شيء للاستمرار في هذا المستوى”.

وعن تواجده في إنجلترا قال “حصلت على الكثير من الأشياء في إنجلترا، لديهم الكثير من الحب والاحترام بالنسبة لي، وهذا أمر جيد، في كل مرة آتي من أجل المنتخب الوطني أشعر بالحب والاحترام، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية”.

وعن الفارق بين إسبانيا والأرجنتين، قال “كانت هناك عدة تغييرات هنا، يوجد لاعبون مخضرمون وشباب، لدينا مجموعة رائعة، ونحقق نجاحًا رائعًا، وفي غرف الملابس يمكنك أن ترى السعادة، لدينا مجموعة ذات طموح وحماس”.