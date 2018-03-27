“التربية” تتعاون مع “سوربون أبوظبي” لتشكيل أوركسترا طلابية وأكاديمية موسيقية

أبرمت وزارة التربية والتعليم وجامعة باريس السوربون أبوظبي مؤخراً مذكرة تفاهم لتنمية مواهب الطلبة في مجالات الفنون الموسيقية من خلال توفير خبراء ومختصين في المجال من قبل الجامعة وتنظيم دورات احترافية للطلبة لتزويدهم بكافة المهارات الموسيقية للمضي بعد ذلك في وضع خطة استراتيجية لتشكيل الاوركسترا الطلابية الوطنية وكذلك لوضع تصور مبدئي لاستحداث “أكاديمية الموسيقى” الخاصة بالمدرسة الإماراتية ضمن المساق الاحترافي.

وقع المذكرة ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم سعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام ومن جانب جامعة باريس السوربون أبوظبي البروفيسور إيريك فواش، مدير الجامعة وذلك في ديوان عام الوزارة بدبي.

وأوضح سعادة مروان الصوالح أن وزارة التربية والتعليم تسعى من خلال مذكرة التفاهم إلى تشكيل بيئة حاضنة لمواهب طلبة المدرسة الإماراتية في المجال الموسيقي، وهو ما من شأنه إضافة بعد آخر لتجربة الطلبة الأكاديمية والمعرفية في مسيرتهم التعليمية في مختلف المراحل الدراسية، مبيناً أن جامعة السوربون أبوظبي، إحدى الجهات المتميزة في هذا المجال إذ ستعمل على توفير مختصين في المجال الموسيقي لتدريب الطلبة على المهارات الموسيقية المتقدمة.

ولفت سعادته إلى أنه وبموجب المذكرة ستقوم الجامعة بتزويد بمحتوى تدريبي عبر منهاج إثرائي وأوراق تقييم وستقوم كذلك بتدريب الطلبة المتميزين و توفير تدريب معتمد للمدربين في المدارس، وذلك لتشكيل فريق طلابي على قدر عال من المهارة والاتقان، للمضي بعد ذلك في تشكيل فريق أوركسترا طلابية خاصة بالمدرسة الإماراتية.

بدوره قال البروفيسور إيريك فواش، مدير جامعة السوربون أبوظبي: “نفتخر بالعمل مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسليط الضوء على أهمية التعليم والثقافة الموسيقية في العمل التربوي، خصوصاً أننا نوفر برنامج ماجستير في إدارة العروض الموسيقية والفنية، مضيفاً لدينا في جامعة السوربون، اهتماماً كبيراً في الفن والموسيقى لأننا نؤمن بالدور الرئيسي والفعال الذي تلعبه في أي ثقافة ومجتمع وبناءً على ذلك فإن إطلاق مبادرات ثقافية وموسيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ستكون خطوة واعدة، وبفضل مذكرة التفاهم هذه، سيحظى طلبتنا بفرص لتعزيز مهاراتهم الموسيقية والفنية من خلال المشاركة في حفل موسيقي (أوركسترا) ستقوم بتنظيمه الوزارة”.