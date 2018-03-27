الأبيض الأولمبي يختتم معسكره البحريني

اختتم اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي معسكره الخارجي في العاصمة البحرينية المنامة، خلال الفترة من 25 ولغاية 27 من الشهر الجاري، ضمن تحضيرات الأبيض الأولمبي للبطولة الآسيوية في جاكارتا للفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر 2018.

وكان منتخبنا الوطني الأولمبي قد تجمع يوم الجمعة والسبت الماضيين في مقر اتحاد الكرة، أدى خلالهما حصتين تدريبيتن على ملعب ذياب عوانه، تحت قيادة المدرب البولندي الجديد للمنتخب ماسيج سكورزا، الذي تولى مسؤوليه تدريب الأبيض الأولمبي منذ أيام، سافر بعدها المنتخب صوب دولة البحرين، وخاض مساء أمس مباراة ودية مع الأحمر البحريني، أنتهت لصالح الأخير بالفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

وضمت قائمة المنتخب المستدعاه لهذا المعسكر، 25 لاعباً هم: محمد حسين، خالد الشحي من نادي اتحاد كلباء، خالد الهاشمي، أحمد ربيع، بني ياس، عبد الرحمن العامري، خليفة الحمادي، زايد العامري، بدر العطاس، الجزيرة، مهند يوسف عزيز، إسماعيل خميس، عبد العزيز الكعبي، شباب الأهلي دبي، محمد شاكر، عجمان، سعيد جمعة، علي عيد، محمد خلفان، حسين عبد الله، العين، محمد عبيد، خالد البلوشي، الفجيرة، غيث عبد الرحمن، محمد صالح، النصر، أحمد راشد، خالد إبراهيم، محمد راشد، أحمد العكبري، الوحدة، عبد الله جاسم علي، الوصل.